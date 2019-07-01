Denizde kaybolan müzik öğretmeninin köpeği, kıyıdan ayrılmıyor
GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın (36) bulunması için çalışmalar devam ediyor.
GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın (36) bulunması için çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmaları 3 gündür devam ederken, Selim Balcı'nın mahallede beslediği 'Dakgo' isimli köpeği kıyıdan hiç ayrılmıyor.
Olay, cumartesi günü ilçedeki Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Balcı ve Çilingir'i gören plajdakiler suya atladı. Çilingir, suya girenler tarafından kurtarılırken, Balcı ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaybolan Balcı için ise arama- kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerine ait helikopter ile geminin de kullanıldığı aramalarda henüz Balcı'ya ait bir ize rastlanılmadı.
Arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Selim Balcı'nın mahallede beslediği 'Dakgo' isimli köpeğinin de kıyıdan ayrılmaması dikkat çekti.
Kayıp Selim Balcı'nın arkadaşı Halil İbrahim Döner, çok üzgün olduklarını ve umutlu bekleyişin sürdüğünü belirterek, "Arkadaşımızı bulmak için herkes seferber oldu. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda maalesef bulamadık. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Birde burada mahallede beslediği köpeği var. Köpeğe o bakıyordu, köpek burada o yüzden. Denizde 3- 4 kez havlayarak dalgaya daldı. Köpek buradan hiç ayrılmıyor" dedi.
- Giresun
Olay, cumartesi günü ilçedeki Beygirkumu Plajı'nda meydana geldi. Müzik öğretmeni Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir serinlemek için denize girdi. İki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapılarak, sürüklenmeye başladı. Balcı ve Çilingir'i gören plajdakiler suya atladı. Çilingir, suya girenler tarafından kurtarılırken, Balcı ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaybolan Balcı için ise arama- kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerine ait helikopter ile geminin de kullanıldığı aramalarda henüz Balcı'ya ait bir ize rastlanılmadı.
Arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Selim Balcı'nın mahallede beslediği 'Dakgo' isimli köpeğinin de kıyıdan ayrılmaması dikkat çekti.
Kayıp Selim Balcı'nın arkadaşı Halil İbrahim Döner, çok üzgün olduklarını ve umutlu bekleyişin sürdüğünü belirterek, "Arkadaşımızı bulmak için herkes seferber oldu. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda maalesef bulamadık. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Birde burada mahallede beslediği köpeği var. Köpeğe o bakıyordu, köpek burada o yüzden. Denizde 3- 4 kez havlayarak dalgaya daldı. Köpek buradan hiç ayrılmıyor" dedi.
- Giresun
Kaynak: DHA
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