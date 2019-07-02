Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulunduGİRESUN - Giresun'da girdiği denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın cansız bedeni bulundu.

Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu
GİRESUN - Giresun'da girdiği denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın cansız bedeni bulundu.
Tirebolu ilçesinde girdiği denizde kaybolan ve sürüklenerek Espiye ilçesi Gülburnu mevkinde denizden 2 kilometre açıkta balıkçılar tarafından bulunan Balcı'nın cansız bedeni denizden çıkartılarak Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından müzik öğretmeni Balcı'nın cenazesinin memleketi Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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