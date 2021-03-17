Denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
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Denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

17.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:44

Denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin kaybolması üzerinde denizde ve sahilde arama çalışmaları başlatıldı.

Denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin kaybolması üzerinde denizde ve sahilde arama çalışmaları başlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi kayboldu. Edinilen bilgilere göre, Devlet Su işleri tesisi mevkiinde 74 yaşındaki Ahmet Yiğit'e ait eşyalar sahilde bulundu. Kendisinden haber alınamayınca denize girdiği düşünülen Yiğit'i denizde arama çalışmaları başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve dalgıçlarla deniz ve sahil bölgesinde arama çalışması başlatıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını takip eden Ahmet Yiğit'in damadı Ahmet Özkaya, "Akşam saat 10'a 20 kala buraya geliyor. Kameranın görüş açısından gördüğümüz kadarı ile denizin orada bir anda kayboluyor. Kendisi zaten şeker hastasıydı. İnsülin kullanıyordu. İlaçlarını yanına almadan geliyor buraya. Bundan bizim geç haberimiz oluyor. Netice itibari ile kendisine ulaşamıyoruz. Telefonda kullanmıyor. Dün akşamdan beri arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama şu ana kadar kendisini bulamadık. Bartın Amasra'dan dalgıçlar, Sakarya Karasu'dan sahil güvenlik ekipleri geldi. Şu ana kadar aranıyor ama bir sonuç ortada yok" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 kilometrelik alan içerisinde 74 yaşındaki Ahmet Yiğit'in arama çalışmaları devam ediyor.

Denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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