Denizde kaybolan kişi aranıyor Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, beldeye günübirlik tatile giden Hayrullah Torun (44), ailesi ile serinlemek için Mert Gölü mevkisinde denize girdi.

Torun'un dalgalara kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İğneada Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri denizde, jandarma ekipleri "drone" ile havadan, AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik ekipleri yoğun dalga nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Ekiplerin çalışmalarında henüz bir bulguya rastlayamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA