Denizde kaybolan gencin son görüntüleri ortaya çıktı
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Denizde kaybolan gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan fındık işçisi gencin, olay günü serinlemek için girdiği ırmakta kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Denizde kaybolan gencin son görüntüleri ortaya çıktı
13.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:31

Ordu'nun Perşembe ilçesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan fındık işçisi gencin, olay günü serinlemek için girdiği ırmakta kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Gencin akrabaları, tek isteklerinin cenazenin bulunması olduğunu belirtti.

Olay, Perşembe ilçesinde bulunan Çaka Plajı'nda geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan kente fındık hasadı için gelen 17 yaşındaki Mehmet Zencirci, arkadaşları ile birlikte serinlemek için yasaklı ve tehlikeli alanda denize girdi. Bir müddet sonra suda kaybolan ve durumun bildirilmesi üzerine Zencirci'yi bulmak için başlatılan geniş arama kurtarma çalışması, geniş çaplı olarak sürüyor. Ekipleri havadan, karadan ve denizden Mehmet Zencirci'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay günü çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Mehmet Zencirci'nin yakınlarının olay yerinde acılı bekleyişi sürerken, ekipler de vatandaşlara maske dağıtımı ve yemek ikramında bulunuyor. AFAD ekipler bölgede bekleyecekler için çadır kuruyor. 11 Ağustos tarihinde girdiği denizde kaybolan ve kendinden bir daha haber alınamayan fındık işçisi Mehmet Zencirci'nin, olay günü kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Ailenin 6 çocuğundan biri olduğu öğrenilen ve bu yıl ilk kez fındık hasadı için kente gelen Mehmet Zencirci'nin, olayın gerçekleştiği gün serinlemek için girdiği bir ırmakta kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Akrabaları: "Tek umudumuz cenazemizin bulunması"

Olayı duyunca Şanlıurfa'dan kente gelen Mehmet Zincirci'nin kuzen, Eyüp Yeter, ekiplerin kaybolan Zencirci'yi bulmak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Tek temennilerinin cenazeyi almak olduğunu ifade eden Yeter, "Aramaların biraz daha genişleyip cenazemizi alıp toprağa defnetmek istiyoruz. Ellerinden gelenleri yapmalarını istiyoruz. Sadece bunu istiyoruz. Cenazemizi bulup buradan gitmek istiyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor, biz çoğumuz Şanlıurfa'dan sadece Mehmet için buradayız" diye konuştu.

Öte yandan ekipler, karadan, havadan helikopterle ve denizden arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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