Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ailesi ve arkadaşlarıyla Gebze'den Bağırganlı'ya gelen Özcan D. (23), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirilen Bağırganlı plajından denize girdi.

Özcan D, bir süre sonra dalgalı denizde gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp genci bulmak için çalışma başlattı.

Suda jetskiyle arama yapan ekipler, kıyıdan dürbün ve drone ile deniz yüzeyini tarayarak arama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, bazı vatandaşların ise KOSKEM ekiplerinin uyarılarına rağmen denize girmeye devam ettiği gözlendi.

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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