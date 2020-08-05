Denizde kaybolan genç Yunanistan'da aransın Denizde kaybolan genç Yunanistan'da aransın Ailesi 4 gündür deniz yatağı üzerinde kaybolan gencin, Yunan adasına çıkıp, orada mülteci muamelesi görebileceğini düşünüyor Kurban Bayramı'nın 3.

Denizde kaybolan genç Yunanistan'da aransın

Ailesi 4 gündür deniz yatağı üzerinde kaybolan gencin, Yunan adasına çıkıp, orada mülteci muamelesi görebileceğini düşünüyor

İZMİR - Kurban Bayramı'nın 3. günü arkadaşıyla birlikte İzmir'in Seferihisar ilçesinde şişme yatakla denize giren ve yaklaşık 800 metre açıldıktan sonra bir daha izine rastlanmayan Efekan Dinçer'in ailesi, çocuklarının Yunanistan'a bağlı adalara sürüklenmesinden ve mülteci muamelesi görmesinden endişeleniyor.

Geçen yıl askerlik görevini yaparak bir fabrikada işe başlayan 22 yaşındaki İzmirli Efekan Dinçer, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek geçtiğimiz pazar günü arkadaşıyla birlikte denize girmek için Seferihisar'ın Doğanbey Sahili'ne gitti. İddialara göre, saat 15.00 civarında şişme yatakla denize giren Dinçer, fazla açıldığı için plajda bulunan cankurtaran tarafından uyarıldı. Cankurtarana yüzmeyi bildiğini ve endişe etmemesi gerektiğini söyleyen Efekan Dinçer, sahilden yaklaşık 800 metre açıldığı denizde gözden kaybolunca durum jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.

Efekan'ın cankurtaran tarafından iki kez uyarıldığını ifade eden baba Abdullah Dinçer, "Yaklaşık 800 metre kadar açıldıktan sonra gözden kaybolmuş. Oğlum denizde olsa bu zamana kadar bulunurdu. Sahil Güvenlik ekiplerimiz durmadan arıyor. Yunanistan'a geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorum. Çocuğumuzu gören varsa insanlık adına haber verilmesini istiyoruz" dedi.

"Üzerinde kimlik yok, yabancı dili yok"

Olay günü rüzgarın şiddetli olarak karayelden estiğini söyleyen baba Dinçer, "Şişme yatakla sürüklenerek Yunanistan tarafına geçtiğinden şüpheleniyorum. Oğlum eğer Yunanistan tarafına geçtiyse üzerinde kimlik yok, yabancı dil de bilmiyor. Oğlum göçmen muamelesi görebilir. Bu konuda Dışişleri Bakanlığından yardım istiyoruz. Oğlumun büyük ihtimal Yunanistan tarafında mahsur kaldığını düşünüyorum. Ben devletime güveniyorum" diye konuştu. Dinçer, oğlu ile en son olay günü öğle saatlerinde konuştuğunu ve akşam eve erken geleceğini söylediğini anlattı.

"Çocuğum orada derdini anlatamaz"

Çaresiz beklemenin çok zor olduğunu söyleyen anne Pınar Dinçer ise, "Bugün 4. gün. Çocuğum bulunsun artık. Sahil Güvenlik ekiplerinin aramaları devam ediyor. Bize sürekli bilgi veriyorlar. Cumhurbaşkanımızdan, Dışişleri Bakanlığımızdan yardım bekliyoruz. Benim çocuğum mülteci değil, yabancı dil bilmez, derdini anlatamaz orada" diye konuştu.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp Efekan Dinçer'i arama çalışmaları devam ederken, her türlü ihtimali değerlendiren ekipler su üstü ve su altı arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA