Denizde kaybolan genç için ekipler seferber oldu
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Denizde kaybolan genç için ekipler seferber oldu

- Denizde kaybolan genç için ekipler seferber oldu Ordu'da, serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki fındık işçisini arama çalışmaları devam ediyor Ordu'nun Perşembe ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan fındık işçisi genci arama çalışmaları...

12.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:11

- Denizde kaybolan genç için ekipler seferber oldu

Ordu'da, serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki fındık işçisini arama çalışmaları devam ediyor

ORDU - Ordu'nun Perşembe ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan fındık işçisi genci arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden yürütülüyor.

Olay, Perşembe ilçesinde bulunan Çaka Plajı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan kente fındık hasadı için gelen 17 yaşındaki Mehmet Zencirci, arkadaşları ile birlikte serinlemek için yasaklı ve tehlikeli alanda denize girdi. Bir müddet sonra suda kaybolan ve durumun bildirilmesi üzerine Zencirci'yi aramak için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ile Büyükşehir Belediyesine itfaiye ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bir süre yapılan arama çalışması, havanın kararması ile sonlandı.

Arama çalışması havadan ve sudan devam ediyor

Bugün sabah saatlerinde ise yeniden başlayan çalışmalarda ekipler, bölgeyi geniş çaplı tarayarak denizde kaybolan genci arama çalışmalarını sürdürüyor. Samsun'dan da takviye ekiplerin katıldığı arama çalışmalarında polis ve itfaiyeye bağlı dalgıç ekipler su altından, tekneler ile yüzeyden, karadan ve havadan helikopter yardımıyla sahil bandı taranarak, arama çalışmalarını sürdürüyor.

"Yaklaşık 50 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyor"

Basın mensuplarına olayı anlatan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, "Karadeniz dün çok dalgalıydı. Denizi bilmedikleri için çocuklarımız maalesef elim bir kaza geçirmişler ve bir tanesini arama çalışması devam ediyor. Bütün ekipler şuan burada, yaklaşık 50 kişilik ekip denizden botlarla, dalgıçlarla birlikte arıyor. Havadan da destek sürüyor. Olay çok acıklı, bizleri de üzdü. Hatta dün jandarma ekiplerimiz denize girenlere uyarıda bulundu. İnsanlar denizi tanımadıkları için serinlemek istiyorlar ve maalesef böyle istenmeyen kazalar yaşanabiliyor" dedi.

Öte yandan bölgede fındık hasadı nedeniyle yoğunluk olduğundan güvenlik güçlerinin sahilleri gezerek, yasakları bölgelerde ve rüzgarlı havalarda insanları denize girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

Denizde kaybolan genç için ekipler seferber oldu

Kaynak: İHA

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