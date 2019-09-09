Denizde kaybolan emirhan için kıyı şeridi tarandı

09.09.2019 17:25

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahilinde, serinlemek için girdiği denizde kaybolan Emirhan Doğar'ı (14) bugünkü arama çalışmalarına, rüzgar ve dalgalar engel oldu. Emirhan için kıyı şeridi boyunca yüzey taraması yapıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kandıra'nın Babalı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için dalgalı olmasına rağmen denize giren Mert Ekici ve kuzeni Emirhan Doğar, akıntıya kapıldı. Kuzenlerin akıntıya kapıldığını görenler, suya girip, Ekici'yi kıyıya çıkardı. Doğar ise denizde kayboldu. İhbar üzerine sahile Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisleri sevk edildi. Denizin dalgalı olması nedeniyle helikopterle havadan ve kıyıdan kontroller yapıldı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Emirhan Doğar'ı arama çalışmaları sürdürüldü. Öğle saatlerinde dalgaların şiddeti ve rüzgar nedeniyle çalışmalara ara verildi. Kıyı şeridi boyunca yüzey taraması yapmaya devam eden ekipler, çalışmalarını suda devam ettirebilmek için olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Emirhan Doğar'ın yakınları ise üzüntü içinde arama çalışmalarını izledi.

Kaynak: DHA