Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu Adana'nın Karataş ilçesinde "Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısının yazılı olduğu tabelanın bulunduğu yerde denize giren ve kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Olayda iki kardeşi sağ kurtulurken, baba ölü olarak bulunmuştu...

22.06.2020 08:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:55

Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'nın Karataş ilçesinde "Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısının yazılı olduğu tabelanın bulunduğu yerde denize giren ve kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Olayda iki kardeşi sağ kurtulurken, baba ölü olarak bulunmuştu

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde "Boğulma tehlikesi. Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasının bulunduğu yerde dün denize giren ve kaybolan çocuğun cansız bedeni bu sabah bulundu.

Alınan bilgiye göre, Habib Karayiğit, Babalar Günü dolayısıyla çocuklarıyla birlikte Karataş ilçesindeki dün Orman Plajına gitti. Karataş Belediyesinin "Boğulma tehlikesi. Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısının yazılı olduğu tabelanın bulunduğu yerde çocuklar denize girdi. Dalgakıran yapılan bölgede yüzmeye çalışan çocuklar boğulma tehlikesi geçirince baba Habib Karayiğit çocuklarını kurtarmak istedi. Ancak baba da boğulma tehlikesi yaşayınca plajdaki vatandaşlar baba ile çocuklarını kurtarmak için denize girdi.

Celal Koğa adlı vatandaş, çevredekilerin de yardımı ile boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan ikisini kıyıya çıkarmayı başardı. Denizde kendinden geçen baba da, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Habib Karayiğit'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Karayiğit'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Bu arada, olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Ali Ercan Karayiğit'i arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda sahil güvenlik dalgıçları çocuğu bu sabah saat 06.30 sıralarında bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Baba ve oğlunun cenazesi yeni tip korona virüs testi yapıldıktan sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Haber
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi Haber
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Barış Yöş Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Bursa Gaziantep Galatasaray
Şu an buradasınız: Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 09:38:32. #1.14#
title