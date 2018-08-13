Denizde Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

Arnavutköy'de dün serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğunun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaburun Sahili'nden denize giren ve bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kaybolan 14 yaşındaki Edanur Erol'un cesedi, sabah saatlerinde bulundu.

Erol'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Edanur Erol'un cenazesinin ikindi vakti kılınacak namazın ardından Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Aileleriyle piknik yapmak için dün Karaburun Sahili'ne giden 3 çocuk, serinlemek için denize girmiş, kısa süre sonra dalgalara kapılan çocuklardan 2'si, bağrışmaları duyan yakınları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılmış, 14 yaşındaki Edanur Erol'a ise ulaşılamamıştı.