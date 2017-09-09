Denizde Kalp Krizi Geçiren Turist Öldü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde düzenlenen sportif dalış sırasında kalp krizi geçiren Avustralyalı turist Kevin John Hurley (56) hayatını kaybetti.



Bir organizasyon şirketi, turistler için sportif dalış düzenledi. Bugün saat 16.30 sıralarında, tur teknesiyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü Tekke Koyu açıklarına giden grup, kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta dalış yaptı. Dalışa katılan Avustralyalı Kevin John Hurley (56), bu esnada kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Hurley, ambulans ile Eceabat Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Hurley, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Hurley'in cenazesi Eceabat ilçesinde morga kaldırıldı. Avustralya'nın Çanakkale Konsolosluğu da olay hakkında bilgilendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE