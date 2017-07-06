Denizde Kalp Krizi Geçiren Eski Rektör Öldü

MARMARA Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde girdiği denizde kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.



Marmara Ereğlisi İlçesi'nin Dereağzı Mahallesi'nde bulunan yazlıkta yaz tatilini geçiren Marmara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel, torunları ile birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda fenalaşan Prof. Dr. Batırel, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı, sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Prof. Dr. Batırel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Prof. Dr. Batırel kurtaraılamadı. Eski rektörün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. - Tekirdağ