Denizde kadın cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizde kadın cesedi bulundu

Denizde kadın cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde dün intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Zeliha Oral'ın (53), bugün denizde cansız bedeni bulundu.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde dün intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Zeliha Oral'ın (53), bugün denizde cansız bedeni bulundu.

Büyük Kumla Mahallesi'nde denize girenler, yaklaşık 20 metre açıklıkta bir kadının suyun üzerinde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan soruşturmada cesedin Zeliha Oral'a ait olduğu tespit edildi. Oral'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oral'ın ölüm nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.Bu arada yapılan araştırmada Zeliha Oral'ın dün Gemlik'te bulunan özel bir hastaneye intihar şüphesi üzerine getirildiği, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Dün intihara teşebbüs eden kadının bugün denizde cesedi bulundu


Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut

Son dakika: Bir kişi eşini öldürüp intihar etti
Son dakika: Bir kişi eşini öldürüp intihar etti
KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
KENDİSİNE ZARAR VERİP EVİ YAKTI
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı'
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Orman yangınları) 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Bülent Turan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizde kadın cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:10:47. #1.15#

title