Denizde hortum oluştu (2)

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışlar sonrası Kleopatra Plajı açıklarında denizde hortum gözlendi.

Hortum herhangi bir hasara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.