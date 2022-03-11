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Hatay'da çıkan hortum kamerada

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Hatay'da çıkan hortum kamerada Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

HATAY (İHA) - Hatay'da çıkan hortum kamerada

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Limanı kıyısında akşam saatlerinde hortum oluştu. o anları yoldan geçen vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, kısa süre sonra kayboldu.

Hatay'da çıkan hortum kamerada

Hatay'da çıkan hortum kamerada

Hatay'da çıkan hortum kamerada

Hatay'da çıkan hortum kamerada

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

Samandağ, Hatay, Güncel, Haberler

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