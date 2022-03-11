HATAY (İHA) - Hatay'da çıkan hortum kamerada

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Limanı kıyısında akşam saatlerinde hortum oluştu. o anları yoldan geçen vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, kısa süre sonra kayboldu.