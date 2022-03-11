Hatay'da çıkan hortum kamerada
İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Hatay'da çıkan hortum kamerada Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
HATAY (İHA) - Hatay'da çıkan hortum kamerada
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Limanı kıyısında akşam saatlerinde hortum oluştu. o anları yoldan geçen vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, kısa süre sonra kayboldu.