Son dakika haberi | Denizde hareketsiz bulunan genci, polislerin hayatta tutma mücadelesi

Son dakika habere göre Denizde hareketsiz bulunan genci, polislerin hayatta tutma mücadelesi Önce bot üzerinde sonra karada hayatta tutma mücadelesi 20 dakika kalp masajı yapılan gence aynı zamanda suni teneffüs yapıldı Antalya'da deniz üzerinde hareketsiz olarak bulunan gence polis ekipleri tarafından yaklaşık 20...

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Denizde hareketsiz bulunan genci, polislerin hayatta tutma mücadelesi

Önce bot üzerinde sonra karada hayatta tutma mücadelesi

20 dakika kalp masajı yapılan gence aynı zamanda suni teneffüs yapıldı

ANTALYA - Antalya'da deniz üzerinde hareketsiz olarak bulunan gence polis ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Genç daha sonra sağlık çalışanlarına teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi falezlerde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; deniz üzerinde bir kişinin yardım istediğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsa karadan ulaşamayınca deniz polisinden yardım istedi. Antalya Yat Limanından çıkarak bölgeye gelen deniz polisi ekipleri su üzerinde hareketsiz olarak bulunan şahsı bota alarak limana çıkardı.

Genci hayatta tutmak isteyen polis ekipleri mücadeleyi bir an olsun bırakmadı. Önce bot üzerinde kalp masajı yapılan genç daha sonra karada da farklı polisler tarafından 20 dakika kalp masajı yapıldı. Bir polis ekibi tarafından ise suni teneffüs uygulandı. Şahıs bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede şahsın üzerinde kimlik çıkmazken, denize nasıl düştüğü ise bilinmiyor.