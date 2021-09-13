Denizde görüldüğü iddia edilen cisim için arama yapıldı

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde, kıyıdan 100 metre açıkta deniz üzerinde görüldüğü iddia edilen bir cisim için dalgıçlar arama yaptı. 2 saat süren aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İnkum tatil beldesinde akşam saatlerinde kıyıdan 100 metre açıkta suyun yüzeyinde siyah bir cisim gördüklerini iddia eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İnkum tatil beldesine gelen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıçları denizde arama yaptı. Jandarma ekipleri de kıyıda fenerlerle arama yapmasına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Herhangi bir bulguya rastlanmazken, 2 saat süren çalışmalar sonlandırıldı.