Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, köylüler 'füze gördük' ihbarında bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, köylüler 'füze gördük' ihbarında bulundu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yiğit, demir ve sac kullanarak denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı yaptı.

Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, köylüler 'füze gördük' ihbarında bulundu
26.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:10

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yiğit, demir ve sac kullanarak denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı yaptı. Ali Yiğit'in test için baraj gölüne götürdüğü prototipi gören köylüler, 'füze gördük' ihbarında bulundu.

İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ali Yiğit, su üzerinde koşan kertenkeleleri inceleyerek, denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracı yapmaya çalıştı. Projesinde atık demirler ve sac kullanan Ali Yiğit, geliştirdiği projenin 350 kilo ağırlığında, 6 metre 30 santimetre boyunda olan prototipini kısa sürede yaparak test aşamasına geçti. Testlerde yüzde 100'lük başarı elde eden Yiğit, asıl projesi olan denizlerde elektrikli gemi projesini yapmaya başladı.

Denizlerde hızlı toplu taşımacılık yapılması amacı ile projeye başladığını anlatan Ali Yiğit, "Yaptığımız araç, toplu taşıma aracı olarak kullanılabiliyor. Ekonomik yakıt özelliği olan ve denizde önden çekişli gidebilen tek araç" dedi.

Aracı yaparken su üzerinde koşan kertenkeleleri 3 gün incelediğini ve esinlendiğini söyleyen Yiğit, "Bu aracın orijinal boyutu 250 kişilik. Bizim yaptığımız bu araç ise uzaktan kumandalı 6 metre 30 santim boyutunda. Şuandaki prototip 350 kilo ağırlığında" diye konuştu.

"Biliyorsunuz denizlerde toplu taşıma oranı dünya çapında yüzde 1 civarındadır. Bunun da birtakım sebepleri var. Denizdeki toplu taşıma araçları kara araçlarından hızlı değil" diyen Yiğit, "Biz daha ekonomik ve daha hızlı yolcu taşımak amaçlı düşündük. Bu aklımıza geldi projesini yaptık daha sonra da prototipini yaptık. Testler yaptık ve testlerden yüzde 100'lük bir başarı elde ettik" ifadelerini kullandı.

Proje ve yapımını tek başına gerçekleştirdiğinin altını çizen Yiğit, "Türk Patent Enstitüsüne başvurarak belgemizi aldık. Endüstriyel tasarım onayını da aldık şu anda lisansımız tamam. Bu modelin ana özellikleri muhafaza edilmek şartıyla sadece motor kısmında değişiklik yaparak denizlerde elektrikli gemi projesine imza atmış olacağız, kısmet olursa onun hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

Prototipi yaptıktan sonra bir baraj gölünde testleri gerçekleştirmek için gereken izinleri aldıktan sonra yola çıktıklarını anlatan Ali Yiğit, "Bu prototipi teste götürürken izin almıştık ama izin aldığımız yere değil de başka bir yere götürmüştük. Köylerden geçerken vatandaşlar ne olduğunu bilmediği için jandarmaya ihbarda bulunmuş. İhbarda bulunurken tabii aracın ne olduğunu bilmeyenler 'Bir füze geçti, füze gördük' diye ihbar etmişler. Jandarma ekipleri de telaşlanmışlar ve terör eylemi yapılıyor zannederek baskın yaptılar. Ama aldığımız izin belgeleri de yanımızda olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu olayı da hiç unutamıyorum" diye konuştu.

(Mahmut Kılınç/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Güncel
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla...
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu 3. Sayfa
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var
Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır
Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mensur Işık Fatih Sultan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Kıvanç Tatlıtuğ Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Aziz Yıldırım
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, köylüler 'füze gördük' ihbarında bulundu - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 12:45:02. #1.15#
title