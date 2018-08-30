Denizde Fenalaşan Rus Turist Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çolaklı Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde oğluyla birlikte tatil yapan Rus turist Sergey Gramov (66), yüzmek için denize girdi. Bir süre denizde yüzdükten sonra fenalaşan Rus turist, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkartıldı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Gramov, kurtarılamadı.