Denizde erkek cesedi bulundu (2)- Yeniden
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Denizde erkek cesedi bulundu (2)- Yeniden

Denizde erkek cesedi bulundu (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Bostanlı İskele yakınında saat 03.00 sıralarında balık tutan vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Denizin polisten çıkardığı kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

 


Denizde erkek cesedi bulundu (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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