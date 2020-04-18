Denizde erkek cesedi bulundu ANTALYA'da Konyaaltı sahili açıklarında üzerinde kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

ANTALYA'da Konyaaltı sahili açıklarında üzerinde kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılan ceset, morga kaldırıldı.

?Konyaaltı Sahili açıklarında saat 10.00 sıralarında devriye görevi yapan ekipler, erkek cesedi buldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan ceset kıyıya getirildi. Gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Antalya Adlı Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA