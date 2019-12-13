Denizde erkek cesedi bulundu
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Denizde erkek cesedi bulundu

Giresun'un Espiye ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

13.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:15
Denizde erkek cesedi bulundu

'un ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Köyü mevkiinde deniz yüzeyinde bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya verdi. Deniz üzerine yapılan ışıklandırma sonucu görünen cismin ceset olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla kıyıya alınan ve 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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