Denizde erkek cesedi bulundu

13.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:15

Giresun'un Espiye ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya Köyü mevkiinde deniz yüzeyinde bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Deniz üzerine yapılan ışıklandırma sonucu görünen cismin ceset olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla kıyıya alınan ve 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - GİRESUN

Kaynak: İHA