Denizde değil, karda yüzdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizde değil, karda yüzdü

İhlas Haber Ajansı, Eren Elyesa Polat - Yerel

Denizde değil, karda yüzdü Denizli'de havanın eksi 6 dereceye düştüğü günlerde kıyafetini çıkartan adam, soğuğa aldırış etmeden çılgınca karda yüzdü.

DENİZLİ (İHA) - Denizde değil, karda yüzdü

DENİZLİ - Denizli'de havanın eksi 6 dereceye düştüğü günlerde kıyafetini çıkartan adam, soğuğa aldırış etmeden çılgınca karda yüzdü.

Türkiye genelinde olumsuz hava şartları Denizli'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Geceleri eksi 11'lere düşen hava, gündüzleri ise eksi 6 seviyelerinde devam ederken, bir çok nokta ise adeta buz tutmuş durumda. Çoğu vatandaşın kıyafetli dahi üşüdüğü havalarda bir kişinin sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Soğuk havaya rağmen aldırış etmeyen bir adam, evinin önünde kıyafetlerini çıkartarak karın üzerinde yüzmeye başladı.

Son 10 yıldan bu yana en çok kar yağışı alan kentte karın tadını çılgınca yaşayan adam, ardından yuvarlanıp o anları kayıt altına aldırdı. Bir süre karda bu şekilde vakit geçiren adam, sonrasında evine giderek ısınmaya çalıştı.

Denizde değil, karda yüzdü

Denizde değil, karda yüzdü

Denizde değil, karda yüzdü

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Yerel

Türkiye, Denizli, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title