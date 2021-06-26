Denizde çuvala takılan carette carette yavrusu kurtarıldı
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Denizde çuvala takılan carette carette yavrusu kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Hasan Sağlam - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çuvala takılan caretta carette yavrusu Belediye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çuvala takılan caretta carette yavrusu Belediye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz temizliği yaptığı sırada bir caretta carette yavrusunun denize atılan çuvala takıldığını fark etti.

File yardımıyla tekneye alınan caretta caretta, çuvaldan kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Bu anlar, Belediye ekiplerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Denizde çuvala takılan carette carette yavrusu kurtarıldı
Denizde çuvala takılan carette carette yavrusu kurtarıldı
Denizde çuvala takılan carette carette yavrusu kurtarıldı
Denizde çuvala takılan carette carette yavrusu kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Sağlam

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