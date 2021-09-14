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Denizde çıkan hortumu, film izler gibi seyrettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Denizde çıkan hortumu, film izler gibi seyrettiler

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'nde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'nde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Hortumu fark eden vatandaşlar, denizden çıkarken şaşkın halde olan biteni izledi. Bazı vatandaşlar ise hortuma aldırış etmeden şezlongda yatmaya ve denize girmeye devam etti. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tatil cenneti Kemer, bugün denizde çıkan hortumlar ile gündeme geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında Göynük Mahallesi açıklarında çıkan hortum, ardından Çamyuva'ya doğru ilerledi. Hortum, daha sonrada Kiriş Sahili açıklarında da görüldü. Kıyıya ulaşmadan gözden kaybolan hortumlar, telefon kameralarına yansırken, denizdeki vatandaşlar sahil kenarından hortumu şaşkınlıkla izledi. Öte yandan, hortumların adresi olan Kemer'de yarın sağanak yağış da bekleniyor.

(İHA)

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