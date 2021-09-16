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Denizde çıkan hortum panik oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | Genel

Denizde çıkan hortum panik oluşturdu Film izler gibi denizdeki hortumu izlediler Sakarya'nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum panik oluşturdu.

Denizde çıkan hortum panik oluşturdu

Film izler gibi denizdeki hortumu izlediler

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum panik oluşturdu. Hortumu fark eden vatandaşlar, sahil kesiminden adeta bir film gibi izleyerek kayıt altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Karasu ilçesinin sahil açıklarında akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi. İlçenin farklı noktalarından da görülen hortumu vatandaşlar, adete bir film gibi izleyerek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Denizde çıkan hortum panik oluşturdu

Denizde çıkan hortum panik oluşturdu

Denizde çıkan hortum panik oluşturdu

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Denizde çıkan hortum panik oluşturdu
İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Son Dakika Haberleri
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