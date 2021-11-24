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DENİZDE ÇIKAN 'HORTUM' KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde, sağanak sırasında denizde çıkan hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - MERSİN'in Aydıncık ilçesinde, sağanak sırasında denizde çıkan hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikaş Mahallesi Sarıyer mevkisinde deniz ve kıyının kesiştiği bölgede sağanak sırasında hortum meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Denizden gökyüzüne yükselen ve kıyıya doğru ilerleyen hortum, herhangi bir zarar yol açmadı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise hortumun seralara zarar vermemesi nedeniyle rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

DENİZDE ÇIKAN 'HORTUM' KAMERADA

DENİZDE ÇIKAN 'HORTUM' KAMERADA

DENİZDE ÇIKAN 'HORTUM' KAMERADA

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