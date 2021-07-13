Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
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Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi

Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da denize girmek için gittiği plajda denizde kaybolan 15 yaşındaki Barış Alagöz'ü arama çalışmaları devam ederken, bölgedeki tatilcilerin suyun üzerinde yüzen bir cisim gördükleri ihbarı arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

Antalya'da denize girmek için gittiği plajda denizde kaybolan 15 yaşındaki Barış Alagöz'ü arama çalışmaları devam ederken, bölgedeki tatilcilerin suyun üzerinde yüzen bir cisim gördükleri ihbarı arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede yapılan arama çalışması çalışmalarına rağmen 15 yaşındaki gençten bir ize rastlanılamadı.

Dün saat 18.00 sıralarında ablasıyla birlikte denize girmek için Evrenseki'de bulunan Manavgat Belediyesi halk plajına gelen IMKB Ticaret Meslek Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Barış Alagöz denize girdiği sırada ortadan kayboldu. Ablasının tüm aramasına rağmen bulamadığı Barış Alagöz için, Çolaklı Jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Dün akşam gecenin ilerleyen saatlerine kadar yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte arama çalışmaları kaldığı yerden yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK ( Dalış-Eğitim-Güvenlik-Arama-Kurtarma) timi, helikopter, drone, 4315 ve 4311 kontrol botları tarafından yapılan aramalarda şu ana kadar Barış'a ulaşılamadı. Akşam saatlerinde ise denizde yüzmekte olan iki tatilcinin, suyun üzerinde yüzen bir cisim gördüğü ihbarı arama kurtarma ekiplerini yeniden harekete geçirdi. Sahilde bulunan vatandaşlar ve Barış'tan gelecek iyi haberi bekleyen yakınları bölgeye doğru hareketlenirken Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) dalgıçları bölgeyi yeniden taradı. Botlarla ve havadan drone ile yapılan aramada ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkarken barış'ı arama çalışmaları karadan ve denizden geniş bir alanda devam ediyor. - ANTALYA

Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi
Denizde ceset ihbarı Sahil Güvenlik ve JAK timini alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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