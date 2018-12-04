Denizde Ceset Bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Konak'taki bir alışveriş merkezi yakınlarında denizde hareketsiz bir kişi bulunduğunu fark eden temizlik işçileri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı.

Cesedin üzerinden Murat İpekişen'e (18) ait kimlik çıktı.

Savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, cesedin yüz kısmında yaralar olduğu belirtildi.