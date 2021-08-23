Denizde ceset arıyorlar
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Denizde ceset arıyorlar

Denizde ceset arıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi sonrasında 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarıyla hem kayıp ihbarı yapılan 15 kişinin aranmasına devam ediliyor hem de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi sonrasında 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarıyla hem kayıp ihbarı yapılan 15 kişinin aranmasına devam ediliyor hem de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 30'dan fazla kişinin cansız bedenine ulaşılan Karadeniz'de kayıp vatandaşların da bulunması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araç da sel sularıyla birlikte denize Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi.

Sel felaketinin ardından Kastamonu ve Sinop'ta arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Hem denizden hem havadan hem de karadan aralıksız süren arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de katılıyor. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Karadeniz Bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da şu ana kadar 82 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta da 6 kişinin kayıp ihbarı bulunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp vatandaşların bulunabilmesi için Bartın'dan Ordu'ya kadar arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hem dürbünle hem bot ile hem de radar sistemiyle kayıp vatandaşların bulunabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Ayrıca Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi de Ezine Çayının döküldüğü alanda da arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Karadeniz'de yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde şu ana kadar 30'dan fazla cansız bedene ulaştıkları öğrenildi.

Öte yandan bir yandan da ilçede enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra ilçede temizlik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'da 6 bin 236 personel, 813 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 4 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon tırı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 785 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 34 bobcat, 16 itfaiye aracı, 11 cenaze aracı, 34 bot ve 81 motopomp, 3 dalgıç pompa, 31 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı bulunuyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar
Denizde ceset arıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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