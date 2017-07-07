Denizde Çekim Yapan Model Az Daha Elektrik Akımına Kapılıyordu

ABD'li ünlü model Tawny Jordan, İspanya'da mikrofon ile konuşup çekim yaptığı sırada denizden gelen yüksek bir dalganın etkisi ile ayakları yerden kesildi ve suyun içine düştü.

Model konuştuğu mikrofonun elektrik kaynağına bağlı olduğunu unuttuğu için mikrofonu elinde tutmaya devam etti. Tehlikenin farkına varan teknik ekipteki bir teknisyen hemen suya atlayıp modelin elindeki mikrofonu alıp olası bir tehlikenin önüne geçti.

Model o anlara ait kamera görüntülerini instagramhesabında paylaştı. Kısa süre içinde 30,000 kişi tarafından izlendi.