Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu
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Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu

Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu.

Gemlik ilçesine bağlı Büyükkumla Mahallesi'nde çevrede bulunan vatandaşlar denizde kadın cesedi görerek jandarmayı aradı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve Gemlik Belediyesi Cankurtaran ekipleri tarafından kıyıya taşınan cesedin, Zeliha Oral'a (53) ait olduğu öğrenildi. Gemlik Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrasında cenaze, Gemlik Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İntihar şüphesi ile hastaneye gitmiş

Oral'ın bir gece önce, ilk olarak Gemlik'te bulunan bir özel hastaneye, ardından da Gemlik Devlet Hastanesi'ne intihar şüphesi ile getirildiği öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Oral'ın cansız bedeni, Büyükkumla Sahili'nde bulundu. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu
Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu
Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu
Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu
Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu
Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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