Denizde can pazarı kamerada
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Denizde can pazarı kamerada

Denizde can pazarı kamerada Sarıyer'de boğulmak üzere olan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince son anda kurtarıldı Sarıyer'de denize giren bir kişi boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik Ekiplerince son anda kurtarıldı.

17.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:38

Denizde can pazarı kamerada

Sarıyer'de boğulmak üzere olan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince son anda kurtarıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de denize giren bir kişi boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik Ekiplerince son anda kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 09.50 sıralarında Sarıyer İskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, iskele yanındaki bankta oturup alkol aldığı öğrenilen bir kişi, bir süre sonra üzerindeki kıyafetleri çıkartarak denize atladı. Vatandaşlar ilk başta serinlemek için girdiğini sandı ancak şahısın kendini suya bırakıp dibe çökmeye başlamasından şüphelenince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine geldi. Kısa sürede denizden çıkartılan şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Can simidi attılar ama hiç oralı olmadı"

Olayı an be an gördüğünü söyleyen Bayram Dalgıç isimli vatandaş, "Biz arkadaşlarla birlikte iskeledeydik. Vatandaş burada sürekli yüzüyordu. Gelen gemilere doğru gidiyor, suya girip çıkıyor ve hararet yapıyordu. Sonra tam iskelenin buraya geldi, vatandaş da can simidi attı ama hiç oralı olmadı, direkt suyun dibine battı. Sonra sahil güvenlik botları geldi ve dalgıç hemen duya daldı. Dalar dalmaz da adamı yukarı çıkarttı. Adamın burnundan köpükler geliyordu, sonra o şekilde ambulansa bindirip götürdüler" dedi.

Boğulmaktan son anda kurtularak hastaneye kaldırılan şahısın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Denizde can pazarı kamerada

Kaynak: İHA

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