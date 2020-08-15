Denizde can pazarı: 8 kişi kurtarılmayı bekliyor
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Denizde can pazarı: 8 kişi kurtarılmayı bekliyor

Zonguldak'ta girdikleri denizde dalgalar nedeniyle sürüklenen 8 kişi, koydaki kayalıklara sığındı.

Denizde can pazarı: 8 kişi kurtarılmayı bekliyor
15.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:31

Zonguldak'ta girdikleri denizde dalgalar nedeniyle sürüklenen 8 kişi, koydaki kayalıklara sığındı. Jandarma ekipleri ulaşımı olmayan bölgede drone'la arama yaparken, gençleri kurtarma çalışması sürüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Göbü köyünde denize açılan 8 kişi, dalgalar nedeniyle sürüklendi. Dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren gençler, ulaşımı olmayan koydaki kayalıklara sığındı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, jandarma ekipleri kıyıya ulaşamayınca drone kaldırarak 8 kişiden haber almaya çalıştı. Aşırı rüzgar sebebi ile yükselen dalgalar, kurtarmak için gelen römorkun da kayalıklara yaklaşmasına engel oluyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koya sığınan 8 kişi ekipler tarafından kurtarılmayı beklerken, çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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