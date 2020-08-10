Denizde bulunan ceset, teleferikle 350 metrelik yamaçtan yukarı taşındı Denizde bulunan ceset, teleferikle 350 metrelik yamaçtan yukarı taşındı Anamur'da 2 gün önce denizde kaybolan Döndü Küçük'ün cansız bedeni, Gazipaşa açıklarında vatandaşlar tarafından bulundu.

Denizde bulunan ceset, teleferikle 350 metrelik yamaçtan yukarı taşındı

Anamur'da 2 gün önce denizde kaybolan Döndü Küçük'ün cansız bedeni, Gazipaşa açıklarında vatandaşlar tarafından bulundu.

Kadının cesedini kıyıya çıkarmak için güvenlik güçleri muz taşımada kullanılan teleferiği kullanmak zorunda kaldı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi sahilinde kadın cesedi bulundu. Anamur'da 2 gün önce denizde kaybolan Döndü Küçük'ün cansız bedenini kıyıya çıkarmak için güvenlik güçleri muz taşımada kullanılan teleferiği kullanmak zorunda kaldı. Ceset 350 metrelik yamaçtan teleferik yardımıyla yukarı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Denize girmek için sahile inen Enis Şahiner ve arkadaşları, kıyıya yakın noktada deniz üzerinde bir ceset olduğunu fark ettiler. Gençlerin, 112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan, talihsiz kadının cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlatıldı. Denizden yaklaşık 150 metre içerde bulunan Küçük'ün cansız bedeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle havadan tespit edildi.

Yapılan araştırma sonrasında cesedin Ankara'dan tatil için Mersin'in Anamur ilçesine gelen ve 2 gün önce, oğlu ve 2 torunuyla birlikte Ören bölgesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Döndü Küçük'e ait olduğu anlaşıldı.

Arazinin sarp ve dik kayalıklardan oluşması nedeniyle timler, el ele tutuşup birbirlerine destek vererek kıyıya geldi ve ceset sudan çıkarıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kıyıya çıkarılan kadının cansız bedeni, burada ceset torbasına konuldu. Talihsiz kadının cesedi, buradan ise muz nakli için kullanılan teleferik yardımıyla yaklaşık 350 metre yukarıdaki yolun bulunduğu bölgeye taşındı.

Olay yerine çağrılan Döndü Küçük'ün çocukları ve kardeşleri, cesedi teşhis etti. Annelerinin cansız bedenini gören Küçük'ün oğlu ve kızları gözyaşlarını tutamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına konulan Küçük'ün cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Buradan da, soruşturmanın yürütüldüğü Anamur'a nakil edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Küçük'ün cesedini görüp haber veren Enis Şahiner, "Arkadaşlarla birlikte yüzmeye gelmiştik. Aşağıya doğru sahile yaklaştık. Arkadaşlara dalgaları gösterdim, bugün girmesek mi dedik. Bu arada aşağıda sırt üstü bir şeyin yattığını gördük. Bu ne diye bir bakın dedim. Bir baktılar, insan dediler. Saat 16.00 civarıydı. Sonra direkt 112 ve sahil güvenliği aradık. Geldiler. İlk başta ceset taşın önündeydi, sonra açığa gitti. Üzücü bir olay. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: İHA