Denizde bulunan ceset teleferikle 350 metrelik yamaçtan yukarı taşındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizde bulunan ceset teleferikle 350 metrelik yamaçtan yukarı taşındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi sahilinde kadın cesedi bulundu.

Denizde bulunan ceset teleferikle 350 metrelik yamaçtan yukarı taşındı
10.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:24

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi sahilinde kadın cesedi bulundu. Anamur'da 2 gün önce denizde kaybolan Döndü Küçük'ün cansız bedenini kıyıya çıkarmak için güvenlik güçleri muz taşımada kullanılan teleferiği kullanmak zorunda kaldı. Ceset 350 metrelik yamaçtan teleferik yardımıyla yukarı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Denize girmek için sahile inen Enis Şahiner ve arkadaşları, kıyıya yakın noktada deniz üzerinde bir ceset olduğunu fark ettiler. Gençlerin, 112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan, talihsiz kadının cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlatıldı. Denizden yaklaşık 150 metre içeride bulunan Küçük'ün cansız bedeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle havadan tespit edildi.

Yapılan araştırma sonrasında cesedin Ankara'dan tatil için Mersin'in Anamur ilçesine gelen ve 2 gün önce, oğlu ve 2 torunuyla birlikte Ören bölgesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Döndü Küçük'e ait olduğu anlaşıldı.

Arazinin sarp ve dik kayalıklardan oluşması nedeniyle timler, el ele tutuşup birbirlerine destek vererek kıyıya geldi ve ceset sudan çıkarıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kıyıya çıkarılan kadının cansız bedeni, burada ceset torbasına konuldu. Talihsiz kadının cesedi, buradan ise muz nakli için kullanılan teleferik yardımıyla yaklaşık 350 metre yukarıdaki yolun bulunduğu bölgeye taşındı.

Olay yerine çağrılan Döndü Küçük'ün çocukları ve kardeşleri, cesedi teşhis etti. Annelerinin cansız bedenini gören Küçük'ün oğlu ve kızları gözyaşlarını tutamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına konulan Küçük'ün cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Buradan da, soruşturmanın yürütüldüğü Anamur'a nakil edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Küçük'ün cesedini görüp haber veren Enis Şahiner, "Arkadaşlarla birlikte yüzmeye gelmiştik. Aşağıya doğru sahile yaklaştık. Arkadaşlara dalgaları gösterdim, bugün girmesek mi dedik. Bu arada aşağıda sırt üstü bir şeyin yattığını gördük. Bu ne diye bir bakın dedim. Bir baktılar, insan dediler. Saat 16.00 civarıydı. Sonra direkt 112 ve sahil güvenliği aradık. Geldiler. İlk başta ceset taşın önündeydi, sonra açığa gitti. Üzücü bir olay. Allah rahmet eylesin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu 3. Sayfa
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek Hukuk
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı 3. Sayfa
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Galatasaray, Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk teklif yaptı
Galatasaray, Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk teklif yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Cenk Eren Hülya Avşar Kenan Doğulu Gonca Vuslateri
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Otobüs Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Denizde bulunan ceset teleferikle 350 metrelik yamaçtan yukarı taşındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 12:24:56. #1.15#
title