Denizde boğulmaktan kurtarılan Miraç'ın yaşam savaşı devam ediyor
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Denizde boğulmaktan kurtarılan Miraç'ın yaşam savaşı devam ediyor

Denizde boğulmaktan kurtarılan Miraç'ın yaşam savaşı devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Miraç Türkoğlu (15), vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Miraç Türkoğlu (15), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Mehmet Miraç yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Cennet koyunda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Miraç Türkoğlu, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Gencin akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar suya atladı. Bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Türkoğlu'na haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Türkoğlu, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Türkoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Denizde boğulmaktan kurtarılan Miraç'ın yaşam savaşı devam ediyor
Denizde boğulmaktan kurtarılan Miraç'ın yaşam savaşı devam ediyor
Denizde boğulmaktan kurtarılan Miraç'ın yaşam savaşı devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

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