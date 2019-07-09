Denizde boğulma tehlikesi ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi olduğu ihbarı üzerine arama çalışması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizevleri Mahallesi'ndeki Golf Sahası yanındaki plajda, denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adam, 112 Acil Servis ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Ekipler denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi bulmaya çalışırken cankurtaranlar ise plajda sahipsiz eşya aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramada herhangi bir ize rastlanamadı.

Boğulma ihbarında bulunan kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, açıkta bir kişinin olduğunu ve suda çırpındığını gördüğünü öne sürdü.

Kaynak: AA