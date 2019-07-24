Denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri cankurtaranlar kurtardı

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kız kardeş, cankurtaran ekibi tarafından kurtarıldı.

Körfez Mahallesi'nde denize giren Yasemin Akkaya ve kız kardeşi Filiz Türkan Akkaya, bir anda gözden kayboldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin sahilde görevlendirdiği cankurtaran ekibi, durumu fark ederek, boğulma tehlikesi geçiren iki kız kardeşi sudan çıkardı.

Kardeşler, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA