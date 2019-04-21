Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadını Polis Kurtardı (2)

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren kadını boğulmaktan polis kurtardı.

Samsun Golf Sahası yakınında bir kadının denize girdiğini görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden polis memuru Ersin Özbek, üstünü çıkararak denize atladı.

Polis memuru, boğulma tehlikesi geçiren kadını kıyıya çıkardı.

112 Acil Servis ekibine teslim edilen kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adının Zehra G. (22) olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadın hakkında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA