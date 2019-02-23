Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Kurtarıldı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.
Şarkiye Mahallesi sahilinde ayaklarını ıslatmak için denize giren Irak uyruklu Reward Tammooz Mahmood (29) dengesini kaybederek suya düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar denizden çıkarttı.
Genç kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA