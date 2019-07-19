Denizde boğulma tehlikesi geçiren gençleri cankurtaranlar kurtardı

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren iki genç, cankurtaran ekibi tarafından kurtarıldı.

Amasya'dan gelerek Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi mevkisinden denize giren Yasin Ö. (17) ve arkadaşı Kadir Batuhan K. (17), bir anda gözden kayboldu.

Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli cankurtaran ekibi, boğulma tehlikesi geçiren gençleri sudan çıkardı.

Gençler, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA