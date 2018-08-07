Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Samsun'da 3 gün önce denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti.

Samsun'da 3 gün önce akşam 19.30 sıralarında serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Muhammet Raşit Kırgızlı, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Durumu ağır olan Kırgızlı, olay yerine gelen ambulans ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

3 gündür hastanede tedavi gören Muhammet Raşit Kırgızlı, bugün hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN