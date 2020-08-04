Denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi hastaneye kaldırıldı Sinop'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sinop'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize girenlerden 5 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı.

Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan kişiler, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Öte yandan, deniz polisi, bölgedeki vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA