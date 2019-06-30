Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı

Denizde kaybolan 20 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si cankurtaran ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan 20 yaşındaki genci arama çalışmaları ise sürüyor.

Havaların ısınması ve haftasonu tatilini fırsat bilerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar Karasu Plajına akın etti. Denizin dalgalı olması sebebiyle zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Serinlemek için denize giren üç genç arkadaş, dalgalar sebebiyle denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Adeta dalgalarla boğuşan 24 yaşındaki Ş.S. ve 23 yaşındaki Ö.S.'nin imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Jetski ile yardıma giden ekipler, iki genci kurtardı. Kurtarılan iki kişi yapılan ilk müdahaleler sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, 20 yaşındaki Özgür S. ise dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Suda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA