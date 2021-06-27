Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin imdadına cankurtaran ekipleri yetişti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Sudan çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaali ilçesi sahili 36'ncı kule mevkiinde denize giren 34 yaşındaki Yusuf K. ile 21 yaşındaki Muhammet K., suda boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren kişileri fark eden cankurtaran ekipleri harekete geçti. Cankurtaranların imdadına yetişerek sudan çıkarttığı 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulans ile Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Boğulma tehlikesi geçiren Yusuf K. ile Muhammet K.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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