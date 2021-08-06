Denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin İncesu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Eda Duran serinlemek için Karadeniz'e girdi. Dalgalar arasında kaybolan kız çocuğu fark edilince olay 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkartılan kız çocuğu 112 ekipleri tarafından ambulansa Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Eda Duran hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden attı
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Aytaç Kara Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 23:30:28. #1.15#

title