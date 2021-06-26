DENİZDE BOĞULDUĞU SANILDI, ELİNDE ZIPKINLA BULUNDU

SAMSUN'da sabah erken saatlerde evinden denize girmek için çıkan Onur Torunoğlu'ndan (24), uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

SAMSUN'da sabah erken saatlerde evinden denize girmek için çıkan Onur Torunoğlu'ndan (24), uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Boğulma şüphesi üzerine denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından Torunoğlu, dalgıç kıyafetiyle ve elinde zıpkınla denizde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Atakum sahilinde meydana geldi. Sabah 07.00 sıralarında evinden denize girmek için çıkan Onur Torunoğlu'ndan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Onur Torunoğlu'nun, denizde boğulma tehlikesi geçirdiğinden şüphelenen polis ekipleri, durumu Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlara bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denizde Torunoğlu'nu aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından Onur Torunoğlu, dalgıç kıyafetiyle ve elinde zıpkınla denizde bulundu. Açık denizde zıpkınla avlandığını ifade eden Torunoğlu, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Torunoğlu'nun ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı