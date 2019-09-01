Denizde boğuldu

01.09.2019 15:15

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denize giren Ömer Canlı (63) boğuldu.

Olay, saat 07.00 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Sahile gelen Ömer Canlı denize girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören sahildekiler yüzerek yanına gittikleri Ömer Canlı'yı kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Canlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ömer Canlı'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA